Бойовики порушили перемир'я біля Опитного та Пісок

Протягом минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

"Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 9 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, на Донбасі 7 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що 6 жовтня бойовики двічі порушували режим припинення вогню.