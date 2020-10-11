Поблизу Водяного бойовики стріляли з гранатомета
На Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного окупанти здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.
"Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначили у штабі ООС.
Також, військовослужбовці Збройних сил та пожежники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Крім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.
Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 9 жовтня окупанти порушували перемир'я поблизу Шумів. Там бойовики застосували проти українських підрозділів стрілецьку зброю.
Днем раніше порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків фіксували біля Пісків та Опитного.