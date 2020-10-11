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Поблизу Водяного бойовики стріляли з гранатомета

Новость на русском → Донбас, Неділя 11 жовтня 2020 07:36
Поблизу Водяного бойовики стріляли з гранатомета Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

На Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного окупанти здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

"Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

Також, військовослужбовці Збройних сил та пожежники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Крім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.

Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти порушували перемир'я поблизу Шумів. Там бойовики застосували проти українських підрозділів стрілецьку зброю.

Днем раніше порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків фіксували біля Пісків та Опитного.

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