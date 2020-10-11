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Неподалеку от Водяного боевики стреляли из гранатомета

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 11 октября 2020 07:36
Неподалеку от Водяного боевики стреляли из гранатомета Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 10 октября боевики раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного оккупанты провели один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

"Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

Также, военнослужащие Вооруженных сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализовано ячейки возгораний неподалеку Болотенного.

С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, 9 октября оккупанты нарушали перемирие вблизи Шумов. Там боевики применили против украинских подразделений стрелковое оружие.

Днем ранее нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков фиксировали возле Песков и Опытного.

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