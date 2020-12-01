У німецькому Трірі машина збила людей в пішохідній зоні, є жертви

В німецькому Трірі автомобіль в'їхав у натовп людей на пішохідній зоні. В результаті інциденту загинули дві особи, ще 10 постраждали.

Про це повідомляє focus.de.

Повідомляється, що за даними місцевої поліції, кілька людей потрапили під машину в пішохідній зоні Тріра. На даний момент водій затриманий.

Телерадіокомпанія SWR повідомила з посиланням на очевидців, що одна людина загинула. Пізніше стало відомо про другу смерть. Як заявив представник місцевої влади, постраждали близько 10 осіб.

Крім того, місцева преса пише, що людей збив чорний Range Rover, який їхав по пішохідній вулиці на швидкості більше 70 км/год.

Нагадаємо, в кінці жовтня в центрі Києва на Майдані незалежності позашляховик виїхав на пішохідну зону і збив кількох людей. У результаті загинули дві особи.

Раніше в німецькому Берліні машина протаранила ворота відомства канцлера Німеччини Ангели Меркель. Інформації про постраждалих не було, водія спочатку затримали, але потім відпустили. На машині були політичні гасла.