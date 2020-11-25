У Берліні авто врізалося в ворота відомства федерального канцлера

У середу, 25 листопада, в Берліні помітили машину, яка врізалася в ворота відомства канцлера Німеччини Ангели Меркель. Інформації про постраждалих на цей час немає.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цього ранку Меркель повинна була провести відеоконференцію з главами урядів федеральних земель Німеччини, на якій повинні були обговорюватися продовження режиму ізоляції і подальші кроки по боротьбі з пандемією коронавірусу.

DW уточнює, що на неперевірених зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, зафіксована машина з написом на боці "Ви прокляті вбивці дітей і людей похилого віку". На інших фото з місця події видно напис "Stop Globalization Politics", написаний білим на іншій стороні автомобіля.

Представник місцевої поліції Хельмут Пает розповів, що правоохоронці знаходяться на місці події. Інших подробиць він не повідомив.

У Volkswagen Sedan були номерні знаки з регіону Північний Рейн-Вестфалія у Ліппе. Автомобіль і ворота отримали незначні пошкодження.

Нагадаємо, на початку листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття рідним загиблих у результаті теракту у Відні. Вона також побажала всім пораненим якнайшвидшого одужання.

Канцлер підкреслила, що ісламський тероризм є спільним ворогом для усіх.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого в німецькому Фолькмарзені автомобіль протаранив натовп на карнавалі, серед постраждалих були і маленькі діти.

Всього постраждало 60 осіб. За даними поліції, серед постраждалих - 18 дітей. Зазначалося, що 35 постраждалих перебували в лікарні.