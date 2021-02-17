У німецькому офісі Lidl стався вибух. Бомбу доставили поштою

Повідомляється, що вибухнув пакет, який був доставлений поштою. В результаті інциденту три особи отримали травми, стан одного з них важкий.

На даний час район оточили, на місці на місці перебуває поліція, багато рятувальників і рятувальний вертоліт. Штаб-квартиру Lidl евакуювали, загалом понад 100 співробітників.

Також повідомляється, що за день до цього посилка стала причиною вибуху у відділі прийому товарів виробника напоїв в Еппельхеймі. Досі неясно, чи є зв'язок між інцидентами.