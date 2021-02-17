У німецькому офісі Lidl стався вибух. Бомбу доставили поштою

В німецькому місті Неккарзульм стався вибух у штаб-квартирі компанії Lidl, яка володіє мережею супермаркетів в Європі. В результаті вибуху постраждали три особи.
Про це пише місцеве видання stimme.de.
Повідомляється, що вибухнув пакет, який був доставлений поштою. В результаті інциденту три особи отримали травми, стан одного з них важкий.
На даний час район оточили, на місці на місці перебуває поліція, багато рятувальників і рятувальний вертоліт. Штаб-квартиру Lidl евакуювали, загалом понад 100 співробітників.
Також повідомляється, що за день до цього посилка стала причиною вибуху у відділі прийому товарів виробника напоїв в Еппельхеймі. Досі неясно, чи є зв'язок між інцидентами.
Нагадаємо, до цього в німецькому Меммінгені стався вибух в офісі Червоного Хреста. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.
Раніше в Індії стався вибух на піротехнічної фабриці, загинули 11 осіб. За попередньою версією, причиною вибуху стало тертя при змішуванні хімікатів. Ще 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.