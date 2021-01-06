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Невідомі погрожують направити літак в будівлю Капітолія у Вашингтоні

Автор: Анастасия Рокитна

Авіадиспетчери Нью-Йорка отримали анонімну погрозу, що в середу, 6 грудня, в будівлю Капітолія у Вашингтоні вріжеться літак. Невідомі заявили, що це буде помстою за вбивство іранського військового діяча, генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє CBS News.

Поки невідомо хто надіслав погрозу, її розслідують як порушення правил авіаційних частот.

"Кілька авіадиспетчерів в Нью-Йорку в понеділок почули попередження: "У середу ми розіб'ємо літак об Капітолій. Сулеймані буде відомщений", - йдеться в повідомленні.

Про даний випадок були проінформовані Пентагон і інші силові відомства. Деякі пов'язують дане повідомлення з тим, що в середу у Конгресі буде проходити процедура сертифікації голосів виборців на президентських виборах.

Нагадаємо, Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель Сулеймані.

Додамо, в Білому домі надали обґрунтування необхідності ліквідації генерала Сулеймані.

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