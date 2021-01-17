Навальний вилетів до Москви. У "Внуково" стягнули автозаки, рейси скасовують через негоду

Російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви. Разом з політиком в Росію летить його дружина Юлія.

Про це повідомляє DW.

Навального призли до літака у супроводі поліції. За кілька хвилин до вильому з літака зняли буйного пасажира.

У коментарі журналістам на борту літака Навальний заявив, що вважає своє затримання в Москві неможливим.

Разом з тим, росЗМІ повідомляють про скасування понад 40 рейсів в московських аеропортах. Зокрема, у "Внуково" затримали дев'ять рейсів, скасували чотири. Причиною затримки вказують негоду.

Крім того, телеканал "Дождь" повідомляє, що до аеропорту "Внуково", де приземлиться літак з Навальний, стягують автозаки.

Нагадаємо, Навальний заявив про намір повернутися в Росію 13 січня. В той же день в РФ він був оголошений в розшук, російські правоохоронці мають намір затримати опозиціонера відразу по прильоту до "Внуково".

Як писало РБК-Україна, Навальний був отруєний в кінці серпня 2020 року і через кілька днів після отруєння його перевезли на лікування до берлінської клініки "Шаріте". Міжнародні розслідувачі встановили, що Навальний був отруєний "Новачком", а до отруєння причетні співробітники ФСБ. Сам Навальний вважає, про президент РФ Володимир Путін має відношення до його отруєння.

Як повідомлялося, сьогодні в аеропорту "Внуково", куди о 18:20 (за Києвом) повинен прилетіти літак з Навальний, введені обмеження - пускають тільки пасажирів з квитками. Крім того, до аеропорту стягнули автозаки.