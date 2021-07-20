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Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві жінка з пістолетом намагалась пограбувати банк "Укрсіббанк". Її затримали та відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

У поліції повідомили, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Фото: у Києві жінка намагалась пограбувати банк (facebook.com/UA.KyivPolice)

РБК-Україна сьогодні писало, що жінка в Києві кинула "коктейль Молотова" у відділення банку і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів.

На місце викликали поліцію, яка затримала жінку на виході з відділення.

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