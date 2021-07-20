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Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве женщина с пистолетом пыталась ограбить банк "Укрсиббанк". Ее задержали и открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Киеве женщина пыталась ограбить банк (facebook.com/UA.KyivPolice)

РБК-Украина сегодня писало, что женщина в Киеве кинула "коктейль Молотова" в отделение банка и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.

На место вызвали полицию, которая задержала женщину на выходе из отделения.

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УкрСиббанкограбление