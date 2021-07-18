До нападу на прикордонників причетні працівники СБУ. Їх відсторонили

Фото: в Сумській області напали на прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)

Служба безпеки України встановила, що до нападу на прикордонників у Сумській області причетні її співробітники. Спецслужба вже передала підозрюваних у нападі співробітників органам слідства.

Про це РБК-Україна сказали в прес-службі СБУ.