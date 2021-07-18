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К нападению на пограничников причастны сотрудники СБУ. Их отстранили

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Сумская область, Воскресенье 18 июля 2021 19:07
К нападению на пограничников причастны сотрудники СБУ. Их отстранили Фото: в Сумской области напали на пограничников (фото facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия.

Об этом РБК-Украина сказали в пресс-службе СБУ.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в спецслужбе.

В СБУ добавили, что служба будет сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении на пограничников к ответственности.

"СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилий", - отметили в пресс-службе СБУ.

О третьем участнике нападения, пока информации нет.

Напомним, сегодня ночью в Сумской области трое неизвестных напали на двух пограничников и завладели их табельным оружием, после чего скрылись.

В ГПСУ заявляли, что нападение на пограничников, скорее всего, совершили с территории Украины.

Как писало РБК-Украина, нападавшим на пограничников грозит до 15 лет лишения свободы.

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