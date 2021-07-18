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Нападники були без зброї: в ДПСУ розповіли деталі інциденту на кордоні з Росією

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Сумська область, Неділя 18 липня 2021 16:28
Нападники були без зброї: в ДПСУ розповіли деталі інциденту на кордоні з Росією Фото: в Сумській області напали на прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

Особи, які сьогодні вночі напали на прикордонників у Сумській області, не мали при собі зброї. Вони заволоділи зброєю прикордонників, але викинули її неподалік.

Про це РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Нападники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам, які були у складі прикордонного загону. На жаль, заволоділи табельною зброєю, проте на щастя спільно з поліцією зброя була знайдена та повернута... Попередньо, нападники не були озброєні, проте їхні дії були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя", - сказав Демченко.

За словами представника ДПСУ, нападники викинули захоплену зброю неподалік місця інциденту, там її і знайшли правоохоронці. Наразі нападників шукають.

Крім того, місцеве сумське видання Sumy Today пише, що до нападу нібито можуть бути причетними працівники Служби безпеки України. За словами Демченка, прикордонна служба такої інформації не має, а в СБУ відповіли РБК-Україна, що наразі ці дані перевіряються.

Нагадаємо, за напад на прикордонників зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці.

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