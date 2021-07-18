Нападавшие были без оружия: в ГПСУ рассказали детали инцидента на границе с Россией

Лица, которые сегодня ночью напали на пограничников в Сумской области, не имели при себе оружия. Они завладели оружием пограничников, но выбросили его неподалеку.

"Нападавшие нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. К сожалению, завладели табельным оружием, однако к счастью совместно с полицией оружие было найдено и возвращено... Предварительно, нападавшие не были вооружены, однако их действия были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы обеспечить свою жизнь", - сказал Демченко.

По словам представителя ГПСУ, нападавшие выбросили захваченное оружие недалеко от места инцидента, там его и нашли правоохранители. Сейчас нападавших ищут.

Кроме того, местное сумское издание Sumy Today пишет, что к нападению якобы могут быть причастны сотрудники Службы безопасности Украины. По словам Демченко, пограничная служба такой информацией не владеет, а в СБУ ответили РБК-Украина, что сейчас эти данные проверяются.