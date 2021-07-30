RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НАБУ просить неназваних "правоохоронців" віддати Чауса детективам

Автор: РБК-Україна

Колишнього українського суддю Миколу Чауса затримали "неназвані правоохоронці". Національне антикорупційне бюро просить передати його детективам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НАБУ.

Повідомляється, що станом на 15:30 правоохоронці, які затримали екс-суддю Дніпровського районного суду Києва, на зв'язок з детективами НАБУ не виходили.

"Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело в силових органах писало, що Чаус знайшовся в селі Мазурівка Вінницької області недалеко від кордону з Молдовою. Він заявив, що нібито був викрадений невідомими.

Про місцезнаходження Чауса не було відомо з початку квітня, коли його викрали в Кишиневі. Молдавська сторона стверджувала, що до інциденту були причетні українські спецслужби, але офіційний Київ всіляко спростовував це.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУНиколай ЧаусСуд