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НАБУ просит неназванных "правоохранителей" отдать Чауса детективам

Автор: РБК-Украина

Бывшего украинского судью Николая Чауса задержали "неназванные правоохранители". Национальное антикоррупционное бюро просит передать его детективам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НАБУ.

Сообщается, что по состоянию на 15:30 правоохранители, которые задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили.

"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в силовых органах писало, что Чаус нашелся в селе Мазуровка Винницкой области недалеко от границы с Молдовой. Он заявил, что якобы был похищен неизвестными.

О местонахождении Чауса не было известно с начала апреля, когда его похитили в Кишиневе. Молдавская сторона утверждала, что к инциденту были причастны украинские спецслужбы, но официальный Киев всячески опровергал это.

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НАБУНиколай ЧаусСуд