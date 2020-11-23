ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У музей Майдану знову прийшли з обшуками

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 14:06
У музей Майдану знову прийшли з обшуками Фото: обшуки в музеї Революції гідності (facebook com maidanmuseum)
Автор: Анастасия Рокитна

Національний музей Революції гідності заявив про нові обшуки на його території. Проводять експертизу будівництва музею.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний музей Революції Гідності.

Обшуки відбулись 23 листопада.

"А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший обшук в музеї Майдану відбувся за два дні до Дня гідності. Правоохоронці заявили, що обшуки проходять по справі про розтрату коштів.

Тоді в Офісі президента України Володимира Зеленського розкритикували обшуки в музеї Революції Гідності в Києві. У Зеленського закликали правоохоронців "не додавати штучно нових емоцій, яких і так вистачає".

Як писало РБК-Україна, у поліції заявили, що обшуки пов'язані з розслідуванням справи про можливе розкрадання бюджетних коштів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події музей Майдан
NEWS
Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
Олександр Білоусфінансовий редактор Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
DAILY
Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою