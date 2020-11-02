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У Москві горить склад з газовими балонами, чути вибухи

Автор: РБК-Україна

На півдні Москви (Росія) горить склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.

Про це повідомляє ТАСС.

На складі зберігаються балони з газом загальним обсягом 600 куб. м. Через пожежі закрито рух по вулиці Газопровід.

За даними ЗМІ, евакуювати мешканців сусідніх будинків не планується.

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Рятувальні служби повідомили про локалізацію пожежі на площі 300 кв. метрів, пожежні очікують прибуття бротезахисту.

В ангарі з газовими балонами сталося кілька вибухів. Інформації про постраждалих не надходило.

Оновлено: через пів години ТАСС повідомив, що загроза вибуху в палаючому ангарі з газовими балонами в Москві зберігається, а локалізація пожежі скасована.

Нагадаємо, в Рязанській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому складі. Через пожежу на складі почали детонувати боєприпаси. Пізніше вогонь пішов в бік населених пунктів.

Через небезпеку перекидання вогню у Рязанській області евакуювали місцевих жителів з 14 населених пунктів.

Пізніше в Рязанській області оголосили режим надзвичайної ситуації.

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