UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Москве горит склад с газовыми баллонами, слышны взрывы

Автор: РБК-Украина

На юге Москвы (Россия) горит склад с газовыми баллонами. Возгорание произошло на Варшавском шоссе.

Об этом сообщает ТАСС.

На складе хранятся баллоны с газом общим объемом 600 куб.м. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод.

По данным СМИ, эвакуировать жильцов соседних домов не планируется.

Самые читаемые новости

Спасательные службы сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. метров, пожарные ожидают прибытия бронещита.

В ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов. Информации о пострадавших не поступало.

Обновлено: через полчаса ТАСС сообщил, что угроза взрыва в горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве сохраняется, а локализация пожара отменена.

Напомним, в Рязанской области РФ вспыхнул крупный пожар на военном складе. Из-за пожара на складе начали детонировать боеприпасы. Позже огонь пошел в сторону населенных пунктов.

Из-за опасности перекидывания огня в Рязанской области эвакуировали местных жителей из 14 населенных пунктов.

Позже в Рязанской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пожарВзрыв