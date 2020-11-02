В Москве горит склад с газовыми баллонами, слышны взрывы

На юге Москвы (Россия) горит склад с газовыми баллонами. Возгорание произошло на Варшавском шоссе.

Об этом сообщает ТАСС.

На складе хранятся баллоны с газом общим объемом 600 куб.м. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод.

По данным СМИ, эвакуировать жильцов соседних домов не планируется.

Спасательные службы сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. метров, пожарные ожидают прибытия бронещита.

В ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов. Информации о пострадавших не поступало.

Обновлено: через полчаса ТАСС сообщил, что угроза взрыва в горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве сохраняется, а локализация пожара отменена.

Напомним, в Рязанской области РФ вспыхнул крупный пожар на военном складе. Из-за пожара на складе начали детонировать боеприпасы. Позже огонь пошел в сторону населенных пунктов.

Из-за опасности перекидывания огня в Рязанской области эвакуировали местных жителей из 14 населенных пунктов.

Позже в Рязанской области объявили режим чрезвычайной ситуации.