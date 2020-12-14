У Мінську розігнали "Марш мудрості" і затримали майже всіх учасників

Сьогодні, 14 грудня, силовики розігнали так званий "Марш мудрості" в Мінську (Білорусь). Повідомляється про затримання до сотні людей.

Про це повідомляє білоруське видання Onliner.

Повідомляється, що сьогодні пенсіонери вийшли на традиційний марш проти режиму Олександра Лукашенка. Вони збиралися біля Червоного костелу та на Привокзальній площі, у рамках маршу була анонсована і акція солідарності медиків.

Початок було заплановано на 14:00 по Мінську, і на цей час зібралося близько сотні пенсіонерів. Однак, коли вони стали водити хоровод навколо ялинки, їх почали затримувати.

За даними правозахисних організацій, сьогодні затримали 70-80 чоловік.

Нагадаємо, на вчорашніх протестах у Мінську затримано понад 300 осіб. Їх затримали за несанкціоновані акції та опір міліції.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає: це може статися наступного тижня", - сказала вона.

Вона також підкреслила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори.