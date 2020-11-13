Міномети, гранатомети та снайпер: бойовики на Донбасі сьогодні порушували перемир'я

З початку 13 листопада проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушували перемир'я. Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб припинити ворожу активність.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти поблизу Кам'янки сьогодні застосували проти підрозділів ООС міномети 82-го калібру, а поблизу Водяного українських військових обстрілювали з гранатометів різних систем.

Крім того, в районі Мар'їнки українські позиції потрапили під обстріл ворожого снайперу. Підрозділам ООС вдалося припинити активність снайпера, відкривши вогонь у відповідь.

В результаті обстрілів українські військові не постраждали.

Нагадаємо, минулої доби окупанти порушували перемир'я поблизу Авдіївки та Новолуганського. Підрозділи ООС втрат внаслідок обстрілів не зазнали.

Додамо, за даними генпрокурора, за останні сім місяців кількість небойових втрат на Донбасі перевищила кількість бойових. Без бою на Донбасі загинули понад 40 військових.