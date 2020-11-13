Минометы, гранатометы и снайпер: боевики на Донбассе сегодня нарушали перемирие

С начала 13 ноября пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушали перемирие. Украинским военным пришлось открывать ответный огонь, чтобы прекратить враждебную активность.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Оккупанты вблизи Каменки сегодня применили против подразделений ООС минометы 82-го калибра, а вблизи Водяного украинских военных обстреливали из гранатометов различных систем.
Кроме того, в районе Марьинки украинские позиции попали под обстрел вражеского снайпера. Подразделениям ООС удалось прекратить активность снайпера, открыв огонь в ответ.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Авдеевки и Новолуганского. Подразделения ООС потерь в результате обстрелов не понесли.
Добавим, по данным генпрокурора, за последние семь месяцев количество небоевых потерь на Донбассе превысило количество боевых. Без боя на Донбассе погибли более 40 военных.