RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС перевіряє наявність українців серед жертв ДТП в Росії

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед жертв і постраждалих в ДТП з пасажирським автобусом в Російській Федерації. Аварія сталася сьогодні вранці.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати перевіряють інформацію про можливу наявність громадян України серед жертв аварії. Інших подробиць поки немає.

Як повідомляють російські ЗМІ, автобус їхав з Москви до окупованого Донецьк, загалом в салоні перебували 15 осіб. Також відомо, що більшість з них - жителі окремих районів Донецької області. Перевізник теж "зареєстрований" на окупованому Донбасі. Російська сторона підтверджує загибель двох пасажирів, ще трьох госпіталізували з травмами.

Нагадаємо, раніше в російському Підмосков'ї самоскид протаранив колону з військовими автобусами, в результаті аварії загинули, щонайменше, 4 військовослужбовців.

Також раніше в Рівненській області позашляховик на смерть збив пішоходів на переході.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МЗСДТПРосійська Федерація