МИД Азербайджана обвинил армян в обстреле консульства в Харькове

Ночью в Почетное консульство Азербайджана в Харькове совершили 6 выстрелов. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Страна решительно осуждает такие действия. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

"Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью стало известно, что консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших людей в результате стрельбы нет.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на обвинения кинорежиссера Сарика Андреасяна в поставке оружия армии Азербайджана. Он был возмущен и заявил, что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб.