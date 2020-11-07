ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД Азербайджана обвинил армян в обстреле консульства в Харькове

Новина українською → Харьков, Суббота 07 ноября 2020 13:12
МИД Азербайджана обвинил армян в обстреле консульства в Харькове Фото: МИД Азербайджана (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Ночью в Почетное консульство Азербайджана в Харькове совершили 6 выстрелов. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Страна решительно осуждает такие действия. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

"Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью стало известно, что консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших людей в результате стрельбы нет.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на обвинения кинорежиссера Сарика Андреасяна в поставке оружия армии Азербайджана. Он был возмущен и заявил, что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Азербайджан обстрел консульство
NEWS
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
DAILY
Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы