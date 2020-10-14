Масові акції, обмеження руху і поліція: як проходить День захисника України в Києві

У середу, 14 жовтня, в Києві заплановано понад 10 масових заходів. У місті також місцями обмежать рух, а поліція вже перейшла на посилений режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з даними КМДА, у столиці планується 12 масових заходів, серед яких акції до Дня захисника України, велопробіги та передвиборна агітація.

Обмеження руху

У центрі міста буде частково перекрито рух через вищезазначені заходи.

Зокрема, організатори акцій анонсували наступний маршрут: Михайлівська площа - вулиця Михайлівська - вулиця Хрещатик - Європейська площа - вулиця Грушевського - Петровська алея - Паркова дорога - алея Героїв Крут - площа Слави - вулиця Лаврська.

Крім цього, орієнтовно з 14:00 до 18:00 заплановано хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПА та Дня козацтва.

Організатори акції запланували наступний маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) - бульвар Шевченка - вулиця Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні - вулиця Інститутська - вулиця Банкова, 11.

В патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки по місту з урахуванням перекриття цих вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих вулицях.

Громадський транспорт

З 11:00 до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху:

автобусів №№ 24, 62, 114, 118;

тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17.

Реакція поліції

В коментарі РБК-Україна в поліції Києва повідомили, що на можливі порушення будуть реагувати відповідно до законодавства. Також у відомстві зазначили, що повідомлення про замінування в столиці поки не надходило.

"Будемо реагувати відповідно до законодавства. Будуть встановлюватися обставини (під час масових скупчень людей - ред.), і якщо будуть підстави, будемо складати адміністративний протокол стосовно тих, хто буде порушувати законодавство... Посилені заходи безпеки - так, а повідомлень про замінування не надходило", - повідомили в прес-службі поліції.

Карантинні обмеження

Зазначимо, згідно з останнім карантинному зонування, Київ знаходиться в "помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки. У цій зоні дозволяється участь не більше 20 осіб у масових заходах.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 31 грудня 2020 року. В цілому по всій країні заборонено проведення масових заходів за участю понад 50 осіб. При цьому в залежності від карантинної зони це обмеження ще більш посилюється.

Також РБК-Україна писало, що в Україні обмежили роботу кафе і ресторанів в нічний час.