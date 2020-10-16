Масштабний наступ і обстріли: що зараз відбувається в Карабасі

Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі. Наступу передував майже годинний інтенсивний артилерійський обстріл.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян.

Він заявив, що сили Азербайджану вдалося відкинути.

"За допомогою хвилеподібних атак противник кілька разів намагався зайняти наші позиції, однак завдяки хоробрості та вмілим діям вірменських воїнів був відкинутий, зазнавши дуже серйозні втрати", - пише Ованесян.

У той же час, з боку Азербайджану повідомляють про чергові обстріли Єревану.

В Міноборони країни уточнили, що вірменські сили з ранку обстрілюють територію Геранбойського, Тертерського, Агдамського і Агджабединського районів.

Нагадаємо, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.

Зазначимо, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією шість населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Крім того, 10 жовтня набула чинності угода про перемир'я в Нагірному Карабасі.