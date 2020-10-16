UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Масштабное наступление и обстрелы: что сейчас происходит в Карабахе

Автор: Анастасия Рокитна

Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе. Наступлению предшествовал почти часовой интенсивный артиллерийский обстрел.

Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заявил, что силы Азербайджана удалось отбросить.

"Посредством волнообразных атак противник несколько раз пытался занять наши позиции, однако благодаря храбрости и умелым действиям армянских воинов был отброшен, понеся очень серьезные потери", - пишет Ованнисян.

Самые читаемые новости

В то же время, со стороны Азербайджана сообщают об очередных обстрелах Еревана.

В Минобороны страны уточнили, что армянские силы с утра обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Напомним, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.

Отметим, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, 10 октября вступило в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджан