Масштабное наступление и обстрелы: что сейчас происходит в Карабахе

Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе. Наступлению предшествовал почти часовой интенсивный артиллерийский обстрел.

Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заявил, что силы Азербайджана удалось отбросить.

"Посредством волнообразных атак противник несколько раз пытался занять наши позиции, однако благодаря храбрости и умелым действиям армянских воинов был отброшен, понеся очень серьезные потери", - пишет Ованнисян.

В то же время, со стороны Азербайджана сообщают об очередных обстрелах Еревана.

В Минобороны страны уточнили, что армянские силы с утра обстреливают территорию Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Напомним, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.

Отметим, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, 10 октября вступило в силу соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.