У Малі знову підірвали французький БТР, є жертви

Два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі в суботу, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапило в їх бронетранспортер.

Про це повідомляє Reuters.

Солдати виконували місію з розвідки та збору розвідданих в східному районі Менаки, коли стався вибух.

Життя пораненого солдата нічого не загрожує.

Нагадаємо, менше тижня тому троє французьких солдатів були вбиті в Малі також у результаті вибуху саморобного вибухового пристрою під час місії в південному районі Хомбори.

Північноафриканська крило Аль-Каїди заявило, що воно несе відповідальність за цей напад. Солдати в обох випадках брали участь у військових операціях Франції в Бархане в Малі проти бойовиків-ісламістів.

Раніше в Малі автомобіль ООН підірвався на міні, поранено 10 миротворців.