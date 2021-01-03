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В Мали снова взорвали французский БТР, есть жертвы

Автор: Инна Собора

Два французских солдата погибли в ходе операции в Мали в субботу, еще один получил ранения. Самодельное взрывное устройство попало в их бронетранспортер.

Об этом сообщает Reuters.

Солдаты выполняли миссию по разведке и сбору разведданных в восточном районе Менаки, когда произошел взрыв.

Жизни раненого солдата ничего не угрожает.

Напомним, менее недели назад трое французских солдат были убиты в Мали также в результате взрыва самодельного взрывного устройства во время миссии в южном районе Хомбори.

Североафриканское крыло Аль-Каиды заявило, что оно несет ответственность за это нападение. Солдаты в обоих случаях принимали участие в военных операциях Франции в Бархане в Мали против боевиков-исламистов.

Ранее в Мали автомобиль ООН подорвался на мине, ранены 10 миротворцев.

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