RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мадриді стався потужний вибух

Автор: Дмитро Левицький

У Мадриді сьогодні, 20 січня, стався потужний вибух. Інцидент стався в центрі міста.

Про це повідомило агентство EHA News на сторінці в Twitter.

В результаті потужного вибуху були пошкоджені три верхніх поверхи кварталу, розташованого на вулиці Толедо. На місце події вже прибули правоохоронці.

Наразі невідомо, що саме вибухнуло в центрі Мадриду, та чи є загиблі або постраждалі. На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити, що руйнування, завдані вибухом, дійсно великі. Вулиця засипана уламками будинку.

За даними сервісу Google Maps, поблизу будівлі, де стався вибух, розташована католицька церква Ла-Палома.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МадридВибух