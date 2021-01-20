У Мадриді стався потужний вибух

У Мадриді сьогодні, 20 січня, стався потужний вибух. Інцидент стався в центрі міста.

Про це повідомило агентство EHA News на сторінці в Twitter.

В результаті потужного вибуху були пошкоджені три верхніх поверхи кварталу, розташованого на вулиці Толедо. На місце події вже прибули правоохоронці.

Наразі невідомо, що саме вибухнуло в центрі Мадриду, та чи є загиблі або постраждалі. На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити, що руйнування, завдані вибухом, дійсно великі. Вулиця засипана уламками будинку.

За даними сервісу Google Maps, поблизу будівлі, де стався вибух, розташована католицька церква Ла-Палома.

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