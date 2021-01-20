В Мадриде произошел мощный взрыв

В Мадриде сегодня, 20 января, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в центре города.

Об этом сообщило агентство EHA News на странице в Twitter.

В результате мощного взрыва были повреждены три верхних этажа дома, расположенного на улице Толедо. На место происшествия уже прибыли правоохранители.

Пока неизвестно, что именно взорвалось в центре Мадрида, и есть ли погибшие или пострадавшие. На видео, которые распространяют в соцсетях, можно увидеть, что разрушения, причиненные взрывом, действительно большие. Улица засыпана обломками дома.

По данным сервиса Google Maps, возле здания, где произошел взрыв, расположена католическая церковь Ла-Палома.

Напомним, сегодня в городе Стрый произошел взрыв в церкви, после чего вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадал 63-летний мужчина.

Кроме того, сегодня на столичной Воскресенке произошел взрыв в многоэтажном доме. Взорвался газ во время сварочных работ в одной из квартир.