У Львові виявили рекордну партію героїну: затримані четверо громадян Туреччини

У Львові в ході спецоперації за фактом контрабанди наркотиків вилучили рекордну партію героїну вагою більше тонни. В ході операції були затримані четверо громадян Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Наркотики були контрабандою ввезені в Україну з Пакистану в грудні 2020 року через морський торговельний порт "Південний" (Одеса).

"Далі "товар" під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну, щоб переправити в країни Європейського союзу як дипломатичний вантаж. Під час обшуку складів у Львові, де зберігався наркотик, ...затримали громадянина Туреччини", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Орієнтовна вартість вилученого героїну за цінами "чорного ринку" склала 2,3 мільярда гривень.

Зараз проводяться слідчі дії для встановлення інших співучасників злочину. Досудове розслідування триває.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Харківській області повинні оголосити війну вуличній наркоманії.

Також повідомлялося, що Національна поліція ліквідувала більше сотні інтернет-магазинів з продажу наркотиків.