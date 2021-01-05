Во Львове выявили рекордную партию героина: задержаны четверо граждан Турции

Во Львове в ходе спецоперации по факту контрабанды наркотиков изъяли рекордную партию героина весом более тонны. В ходе операции были задержаны четверо граждан Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Наркотики были контрабандой ввезены в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через морской торговый порт "Южный" (Одесса).

"Далее "товар" под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского союза как дипломатический груз. Во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик, …задержаны четыре гражданина Турции", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ориентировочная стоимость изъятого героина по ценам "черного рынка" составила 2,3 миллиарда гривен.

Сейчас проводятся следственные действия для установления других соучастников преступления. Досудебное расследование продолжается.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Харьковской области должны объявить войну уличной наркомании.

Также сообщалось, что Национальная полиция ликвидировала более сотни интернет-магазинов по продаже наркотиков.