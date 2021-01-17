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Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі зросла

Автор: Инна Собора

Кількість жертв пожежі в готелі в Одесі, яка продовжують гасити рятувальники, зросла. Вже відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє "Думська".

"У поліції повідомили, що під час пожежі загинули дві людини", - пише видання.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Також в результаті постраждали щонайменше дві людини.

Нагадаємо, увечері 17 січня в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Причиною пожежі, ймовірно, стало загоряння проводки.

За станом на 22:05, пожежа локалізована на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря.

Триває ліквідація.

Раніше в Івано-Франківській області горів триповерховий житловий будинок котеджного типу "Салют Буковель". Рятувальники евакуювали 25 туристів.

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