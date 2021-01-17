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В Одесі горить готель, є загиблий

Новость на русском → Неділя 17 січня 2021 22:41
В Одесі горить готель, є загиблий Фото: місце події (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Причиною пожежі, ймовірно, стало загорання проводки. Прилеглі вулиці перекриті.

У ДСНС уточнили, що виникло загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку на площі 1 тисяча 500 квадратних метрів (по всій площі). Будинок на один під’їзд, у ньому 12 квартир.

Станом на 22:05, пожежу локалізовано на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку виведено на свіже повітря.

Триває ліквідація.

Нагадаємо, 6 січня, в селі Поляниця Івано-Франківської області горів триповерховий житловий будинок котеджного типу "Салют Буковель". Рятувальники евакуювали 25 туристів.

РБК-Україна писало, що у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес".

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