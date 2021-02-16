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Під Києвом ліцеїстки отруїлися невідомою речовиною, одна з них померла

Автор: Ігор Литвиненко

У Боярці (Київська область) в ліцеї дві учениці отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша - перебуває в лікарні.

Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

Інцидент стався у вівторок, 16 лютого, в академічному ліцеї "Гармонія".

"Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, в результаті чого отруїлися. На жаль, одну дівчинку не вдалося врятувати. А друга школярка перебуває в лікарні у стані середньо стабільному", - повідомили в ОДА.

У зв'язку з цим голова Київської ОДА Василь Володін доручив профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

"Дав усім профільним службам доручення якнайшвидше з'ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція", - заявив Володін.

Нагадаємо, нещодавно в одній зі шкіл Кропивницького відбулося масове отруєння серед учнів 1-4 класів. У підсумку молодші класи перевели на дистанційне навчання.

Також РБК-Україна писало, що у вересні минулого року отруїлися майже 70 учнів однієї з Рівненської області. Причиною отруєння могла стати їжа в шкільній їдальні.

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Новини України отруєнняБоярка
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