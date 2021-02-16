Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

Инцидент произошел во вторник, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония".

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - сообщили в ОГА.

В связи с этим глава Киевской ОГА Василий Володин поручил профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

"Дал всем профильным службам поручения как можно быстрее выяснить все обстоятельства дела. На месте происшествия уже начала работать полиция", - заявил Володин.