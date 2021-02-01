У Києві "замінували" залізничний вокзал. Пасажирів не пускають в будівлю

У Києві невідомий "замінував" Центральний залізничний вокзал. Пасажирів не пускають в будівлю вокзалу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, на місці працюють співробітники Нацгвардії, вони не пускають пасажирів в будівлю. Потяги прибувають в звичайному режимі.

Нагадаємо, у грудні у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.

Крім того, у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

Зазначимо, у Запоріжжі викрили і затримали масового "мінера". Він приймав замовлення на "мінування" держустанов та об'єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном.