В Киеве "заминировали" ж/д вокзал. Пассажиров не пускают в здание

В Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Пассажиров не пускают в здание вокзала.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, на месте работают сотрудники Нацгвардии, они не пускают пассажиров в здание. Поезда прибывают в обычном режиме.

Напомним, в декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Кроме того, в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.

Отметим, в Запорожье разоблачили и задержали массового "минера". Он принимал заказы на "минирование" госучреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за границей.