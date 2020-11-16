У Києві замінували будівлю КМДА

У Києві замінували будівлю Київської міської державної адміністрації. З будівлі евакуювали 1350 осіб.
Про це РБК-Україна повідомили у поліції.
Зараз на місці працюють правоохоронці та співробітники профільних служб. Будівлю перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 13 листопада правоохоронці перевіряли інформацію про мінування Верховної ради. Повідомлення про мінування, яке надійшло з анонімного номеру, не підтвердилося.
Також РБК-Україна писало, що у перший тиждень листопада в Києві двічі мінували центральну станцію метро. В обох випадках вибухонебезпечних предметів не знайшли.
Крім того, народні депутати вирішили посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування. Парламентарі пропонують карати правопорушників позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.
Додамо, у жовтні поліція затримала правопорушника, який повідомив про замінування усіх електростанцій України. Чоловік також вимагав один мільярд доларів.