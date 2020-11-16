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У Києві замінували будівлю КМДА

Автор: Дмитро Левицький

У Києві замінували будівлю Київської міської державної адміністрації. З будівлі евакуювали 1350 осіб.

Про це РБК-Україна повідомили у поліції.

Зараз на місці працюють правоохоронці та співробітники профільних служб. Будівлю перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 13 листопада правоохоронці перевіряли інформацію про мінування Верховної ради. Повідомлення про мінування, яке надійшло з анонімного номеру, не підтвердилося.

Також РБК-Україна писало, що у перший тиждень листопада в Києві двічі мінували центральну станцію метро. В обох випадках вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Крім того, народні депутати вирішили посилити відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування. Парламентарі пропонують карати правопорушників позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Додамо, у жовтні поліція затримала правопорушника, який повідомив про замінування усіх електростанцій України. Чоловік також вимагав один мільярд доларів.

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