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У Києві замінували центральну станцію метро

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 12:20
У Києві замінували центральну станцію метро Фото: метро (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві станцію метро "Площа Льва Толстого" та пересадку на станцію "Палац спорту" зачинено на вхід та вихід. Невідомий повідомив про мінування.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, надійшов анонімний дзвінок про мінування. Наразі інформацію перевіряють.

Зазначимо, тільки вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект про посилення покарання за неправдиве мінування. Планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у зв'язку з ростом захворюваності COVID-19 в Києві посилюють контроль масочного режиму в метро. До цих заходів залучать муніципальну охорону.

Зазначимо, в Києві в разі потрапляння в "червону зону" карантину можуть знову закрити метро, як на початку епідемії навесні.

Київ поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується і столиця може потрапити в "червону" зону.

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У Києві замінували центральну станцію метро
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Києві замінували центральну станцію метро
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