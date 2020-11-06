RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві замінували одну з центральних станцій метро

Автор: РБК-Україна

У Києві надійшло повідомлення про мінування станцію метро "Майдан Незалежності". Стація закрита на пересадку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Шановні пасажири, у зв'язку з інформацією про можливе замінування, станція Майдан Незалежності закрита на висадку і посадку", - повідомляють в метрополітені.

Поїзда на станції "Майдан незалежності" не зупиняють, проводиться евакуація пасажирів.

Популярні новини

На деяких станціях знаходяться нацгвардійці.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва з 6 по 8 листопада буде відсутнє водопостачання.

Крім того, у четвер у Києві на лівому березі відключали електрику з-за того, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.

Додамо, що з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київмінування