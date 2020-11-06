У Києві замінували одну з центральних станцій метро

У Києві надійшло повідомлення про мінування станцію метро "Майдан Незалежності". Стація закрита на пересадку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Шановні пасажири, у зв'язку з інформацією про можливе замінування, станція Майдан Незалежності закрита на висадку і посадку", - повідомляють в метрополітені.

Поїзда на станції "Майдан незалежності" не зупиняють, проводиться евакуація пасажирів.

На деяких станціях знаходяться нацгвардійці.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва з 6 по 8 листопада буде відсутнє водопостачання.

Крім того, у четвер у Києві на лівому березі відключали електрику з-за того, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.

Додамо, що з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.