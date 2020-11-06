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В Киеве заминировали одну из центральных станций метро

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 18:15
В Киеве заминировали одну из центральных станций метро Фото: правоохранители в метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве поступило сообщение о минировании стацию метро "Майдан Независимости". Стация закрыта на пересадку.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Уважаемые пассажиры, в связи с информацией о возможном заминировании, станция Майдан Независимости закрыта на высадку и посадку", - сообщают в метрополитене.

Поезда на станции "Майдан независимости" не останавливают, проводится эвакуация пассажиров.

На некоторых станциях находятся нацгвардейцы.

Напомним, в Соломенском районе Киева с 6 по 8 ноября будет отсутствовать водоснабжение.

Кроме того, в четверг в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.

Добавим, что с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

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