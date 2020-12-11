В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта

В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Его ввели из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

Оперативное положение - это курсирование с отклонением от графика движения, уточнили в службе.

Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер. Тоже из-за непогоды.

Отметим, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

Также РБК-Украина писало, что из-за гололеда Киев сковали пробки. Из-за осложнения погодных условий весь город остановился.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, положительные изменения наступят уже 14-15 декабря, а пока придется потерпеть погоду с дождем и ветром 7-12 метров в секунду.