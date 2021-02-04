У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка

У Києві під будівлею телеканалу "НАШ" влаштували акцію протесту. В ході протесту сталася бійка між мітингувальниками і поліцією.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фото: бійка під телеканалом "НАШ" (РБК-Україна)

Протестувальники хотіли пройти в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила. Між учасниками протесту та поліцейськими сталася бійка.

Учасники протесту вимагають закрити цей телеканал.

За інформацією одного з організаторів протесту, затримали 5 людей. У поліції Києва розповіли РБК-Україна, що в них поки немає інформації про сутички.

Також кореспондент видання повідомляє, що протестувальники перекрили рух вулицею Жилянська.

Нагадаємо, в Раді національної безпеки і оборони не виключають, що після закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK введуть санкції і проти інших. Таких антиукраїнських каналів "дуже багато" в країні, заявив секретар РНБО.

За його словами, робота цих телеканалів могла потенційно привести до ситуації, яка склалася на Донбасі і дала поштовх для російської агресії. Крім того, секретар РНБО підкреслив, що ці медіа займалися інформаційним тероризмом.

Зазначимо, юристи оцінили законність введених санкцій проти телеканалів народного депутата Тараса Козака. Загалом санкції можуть вводити проти окремих осіб, проте таке рішення можуть оскаржити у Верховному суді.