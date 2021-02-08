У Києві протестують під "Парковим", де проходить форум "Україна 30"

У Києві влаштували акцію протесту через закриття телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK . Люди протестують біля конгресно-виставкового центру "Парковий", де зараз проходить форум "Україна 30".

Учасники мітингу виступають проти закриття телеканалів Newsone, ZIK та "112 Україна".

Фото: протест у Києві (РБК-Україна)

У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що рух по Парковій дорозі обмежено від алеї Героїв Крут, у зв'язку з проведенням мітингу.

Зазначимо, на плакатах учасників протесту написано: "Замість корупції Зе закрив канали", "Кім Чен Зе", "Кінець свободи слова" тощо.

Наразі ситуація спокійна, проходить мирний протест.

Разом з тим, зараз проходить міжнародний форум "Україна 30". Він проходить в КВЦ "Парковий".

Як відомо, минулого тижня були введені санкції проти нардепа Тараса Козака. Разом з тим були закриті телеканали Newsone, "112 Україна" та ZIK. У Мінкульті назвали ці канали представниками російської пропаганди в Україні.