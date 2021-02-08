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В Киеве протестуют под "Парковым", где проходит форум "Украина 30"

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 10:14
В Киеве протестуют под "Парковым", где проходит форум "Украина 30" Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве устроили акцию протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра "Парковый", где сейчас проходит форум "Украина 30".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники митинга выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и "112 Украина".

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.

В Киеве протестуют под &quot;Парковым&quot;, где проходит форум &quot;Украина 30&quot;

Отметим, на плакатах протестующих написано: "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова" и другие.

Сейчас ситуация спокойная, проходит мирный протест.

Вместе с тем, сейчас проходит международный форум "Украина 30". Он проходит в КВЦ "Парковый".

Как известно, на прошлой неделе были введены санкции против нардепа Тараса Козака. Вместе с тем были закрыты телеканалы Newsone, "112 Украина" и ZIK. В Минкульте назвали эти каналы представителями российской пропаганды в Украине.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются Россией, в том числе, за деньги, заработанные на оккупированном Донбассе. Он также назвал такую ситуацию недопустимой.

Кроме того, Аваков подчеркнул, что Виктор Медведчук, которого связывают с вышеуказанными телеканалами, будет отвечать за свою "историческую роль" в событиях на Донбассе

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