У Києві вночі знайшли вбиту жінку, при ній було поліцейське посвідчення

У Києві в Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана знайшли труп жінки. На тілі були ознаки насильницької смерті.

Повідомлення про те, що на вулиці виявили труп жінки, надійшло до правоохоронців близько 03:00. На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та інші профільні служби

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє видання "Информатор Киев", при жінці виявили посвідчення поліцейського. Чи належить воно їй, наразі не відомо. Поліція на місці події нічого не коментує.