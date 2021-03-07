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У Києві вночі знайшли вбиту жінку, при ній було поліцейське посвідчення

Автор: Инна Собора

У Києві в Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана знайшли труп жінки. На тілі були ознаки насильницької смерті.

Про це інформує прес-служба поліції.

Повідомлення про те, що на вулиці виявили труп жінки, надійшло до правоохоронців близько 03:00. На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та інші профільні служби

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє видання "Информатор Киев", при жінці виявили посвідчення поліцейського. Чи належить воно їй, наразі не відомо. Поліція на місці події нічого не коментує.

Раніше в результаті вибуху у автомобілі "Мерседес", в який на Житомирській трасі у Києві кинули вибухівку, загинув поліцейський.

РБК-Україна писало, що раніше у Тернопільській області стався вибух, в результаті якого загинув поліцейський.

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