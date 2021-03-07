В Киеве ночью нашли убитой женщину, при ней было полицейское удостоверение

В Киеве в Дарницком районе столицы на улице Бажана нашли труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти.
Об этом информирует пресс-служба полиции.
Сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в милицию около 03:00. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы
По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает издание "Информатор Киев", при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока не известно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует.
Ранее в результате взрыва в автомобиле "Мерседес", в который на Житомирской трассе в Киеве бросили взрывчатку, погиб полицейский.
РБК-Украина писало, что ранее в Тернопольской области произошел взрыв, в результате которого погиб полицейский.